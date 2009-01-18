Приватно для Scorp13

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки192 просмотра
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Необходимо разработать описание для програмного обеспечения обработки изображений.

15 лет назад
babichev
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Ксения вникла во все технические тонкости поставленной задачи и выполнла работу точно в оговоренный срок. Ставлю 10-ку.
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
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