20 статей на тему "визиток"

Доменное имя придумать в зоне .РУ для сайта очень похожего на сайт bash.org.ru
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Нужно написать 20 статей по 1500-2000 знаков с пробелами. Можно рерайтить существующие статьи.
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