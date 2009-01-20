Написание коротких рекламных текстов (10-20 предл)

$7
КопирайтингЗавершен37 заявок536 просмотров
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Требуется человек для написания коротких рекламных обзоров на различные предоставляемые темы.

Место проживания не имеет значения.

Сейчас уже есть срочный заказ на 39 таких текстиков (по 6-20 предложений на каждый).

15 лет назад
Chrizt
Россия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ZeltujCot
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$7
2 дня
Отличнейше и в срок выполнены все задания! Перспективный исполнитель. Доволен, короче ;)
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