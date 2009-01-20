Написание коротких рекламных текстов (10-20 предл)

Доменное имя придумать в зоне .РУ для сайта очень похожего на сайт bash.org.ru
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Требуется человек для написания коротких рекламных обзоров на различные предоставляемые темы.
Место проживания не имеет значения.
Сейчас уже есть срочный заказ на 39 таких текстиков (по 6-20 предложений на каждый).
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