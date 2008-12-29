Предлагаю услуги по:
- рерайту и копирайту;
- составлению отзывов, речей, опросников;
- корректировка текстов (орфография, пунктуация, стилистика);
- заполнению интернет-магазинов;
- простым переводам англ-рус.
Работаю старательно, с энтузиазмом и укладываюсь в сроки.
Жду ваших проектов!
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Портфолио
- Платные отзывы для blogun.ru103 просмотра
- Статья для туристического сайта о Турции106 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
11 лет назад
Качественно выполненное задание с учетом всех требований и пожеланий. Будем и дальше сотрудничать с Мариной.
Ответный отзыв
Максим, очень понравилось с вами работать! Особый респект за полное разъяснение задачи и хорошую оплату труда ). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$7
10 баллов
15 лет назад
Отличнейше и в срок выполнены все задания! Перспективный исполнитель. Доволен, короче ;)
$1
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена на 10 баллов
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик и приятный человек. Подробные консультации по заданию и своевременная оплата. :)
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга