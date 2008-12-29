ZeltujCot

Марина Семеновская ZeltujCot

 
36 летРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Предлагаю услуги по:

- рерайту и копирайту;

- составлению отзывов, речей, опросников;

- корректировка текстов (орфография, пунктуация, стилистика);

- заполнению интернет-магазинов;

- простым переводам англ-рус.

Работаю старательно, с энтузиазмом и укладываюсь в сроки.

Жду ваших проектов!

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Отзывы заказчиков
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Написать копирайт статьи по сельскому хозяйству
Качественно выполненное задание с учетом всех требований и пожеланий. Будем и дальше сотрудничать с Мариной.
Максим, очень понравилось с вами работать! Особый респект за полное разъяснение задачи и хорошую оплату труда ). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Chrizt
Россия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Написание коротких рекламных текстов (10-20 предл)
Отличнейше и в срок выполнены все задания! Перспективный исполнитель. Доволен, короче ;)
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Добавление статей постоянно и много требуется
Работа выполнена на 10 баллов
Прекрасный заказчик и приятный человек. Подробные консультации по заданию и своевременная оплата. :)
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга