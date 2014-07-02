crack1

Евгений crack1

 
46 летРоссия/Владивосток
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скрипт создавания поддоменов
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Сделал работу в указанные сроки - МОЛОДЕЦ !
Ответный отзыв
vitexs
Виктор 
52 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Ролик для промо-видео на Youtube
Интересный заказ, своевременная оплата.
Творческий подход. Доволен. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно нарисовать открытку с ёлкой
Спасибо за сотрудничество, буду рада работать с Вами вновь.
Работа сделана в сроки на отлично ! Рекомендую
Ответный отзыв
freelancer_2011
Дмитрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Наполнение контентом сайта
10\10!! Очень вежливый и приятный в общении заказчик! Четкая постановка задачи, при необходимости - консультация и полезные советы. Постоянно находиться на связи. Моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую +++
Работа сделана на отлично !
Ответный отзыв
AlexDi
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Наполнение контентом сайта города Владивостока
Кул работодатель!!!! За свои слова отвечает!!! Не подставляет, работает честно на 10+++++++!!!!
Работу свою делает на +10
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