Нужен скрипт. Расчет аннуитетного платежа, дифферинцированного и просто по процентам. Вывод данных
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта объявлений - [url=http://CENQ.ru]http://CENQ.ru[/url] нужно нарисовать баннеры и придумать их. Пожеланий особых нет, баннеры нужны будут разных форматов. Тема баннеров: - Продадим всё ваше - Подать объявление - Продать не нужное - Купить выгодно .... ну и так далее Ищется ...Баннеры23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для сайта http://Gazeta.site нужно нарисовать баннеры разных форматов, по темам: - Добавить новости - Добавить объявленияБаннеры25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать фильтрацию, выборку данных с базы, база - PostgreSQL ... данные в JSONB Если у вас ЛИЧНО есть опыт велкам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Основные, желаемые требования: + PHP + JS, JQUERY + HTML5 + Mysql или PostgreSQL Нужна разработка различных модулей. От вас: - Примеры работ, знания - Средний ценник за час - Ваша возможная занятость по времени, удаленно После договоренности, создаю персональный проектВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Для ПР сайта требуются креативные авторы От авторов требуется: - Придумывать вирусные статьи, новости, обзоры и писать тексты Для сайта - http://Объявлений.сайт Пишите примеры ваших работ, цены. Ваши возможности по размещению статей.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработчик чтобы сделать фильтр для поиска на postgresql Желательно опыт работы с бета версией и JONSBЗакрыт9 лет назад
Ищется креативный исполнитель Задача: - Взять кусок вирусного видео с ютуба ( например прикол ) - После него вставить вход названия сайта - http://Объявлений.сайт - Длительность полных роликов 5 - 10 - 20 секунд Роликов нужно будет несколько. ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Нужно сделать несколько роликов длительностью 5 — 10 — 20 секунд .. потом возможно дольше Пример — https://www.youtube.com/watch?v=n8eby5t1ypi Смысл ролика — в первые 5 секунд указать имя сайт — Объявлений.сайт Можно на фоне адресной троки, чтобы было понятно, ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно будет загнать версию сайта в приложение (как вариант открыть в встроенном броузере просто) Само приложение делает связи : - Идентифицирует пользователя ( например получением хеша , обсуждаемо) - Через установленное время > запрос на сайт > ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужен текстовый логотип из названия сайта Просто текст буквами - Объявлений.сайтЛоготипы и Знаки17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать несколько роликов. Смысловая основа : Легко запомнить (вариации) - Объявлений точка сайт и во время озвучки синхронное появление имени домена http://Объявлений.сайт Возможно дудл видео - пример https://www.youtube.com/watch?v=N8Eby5t1yPIВидеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать вариации логотипа для сайта Нужно сделать тематические иконки для разделов Сайт пациент - http://Объявлений.сайтИконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать фильтр для выборки с множества параметров по товару. Пример - http://technopoint.ru/catalog/44/noutbuki?sserv=2&t=1f86 Есть подобный опыт, знания добро пожаловать !Закрыт9 лет назад
Вы знаете язык программирования PHP или Python ? Используете базу данных MySQL или Postgresql ? Добро пожаловать ! Есть много работы. От написания модулей до полноценных сайтов. Работа есть прямо сейчас, а не завтра или подожди денег за ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Регистрация юзера & Профиль 1.1. В поле EMAIL написал свой емайл -> прислали письмо с логином — емайл, паролем — автогенерация до 8 символов a-zA-Z0–9 1.2. После логина, во вкладке, профиль, можно Установить — поменять — ...Закрыт10 лет назад
Нужно на сайте добавить объявления по разделам с указанного мной источника. Объявлений очень много. Регистрация не требуется. Просто по сути копипаст + одну две фотки если они есть в объявлении. Оплата 0.20$ за 1 добавленное объявление. + ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт11 лет назад
Есть желание собрать чат с возможностью передачи как просто текста так и видео или звука с возможностью отключения. Рассмотрю как готовые варианты реализации, так и разработку.Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать программу на Дельфи Некоторые возможности: - ввод имя, телефон (несколько телефонов) , некоторые данные. Хранение данных. Поиск по этим полям - распечатка заполненной формы. Календарь. + некоторые другие условия, подробности при общении. Просьба писать в ICQ 620522764Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется наполнение сайта http://гугл-хром.рф Нужно: - обзоры браузера Google Chrome - обзоры приложений, дополнений для Google Chrome - статьи тематические По оплате: - Авторская статья, + картинки (если есть) - 1$ - Рерайт за статью, + картинки (если есть) - 0.5$ ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад