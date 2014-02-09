Крайне безответственный человек, который не ценит чужое время и считает, что все ему должны, договариваться с ним о чем то бесполезно, так как считает, что он всегда прав на уступки не идет и еще может «включить обиженного» если, что-то ему не нравиться. Списались с исполнителем, договорились, что за 5 дней сделает мне скрипт стоимостью в 250 долларов, я попросил опустить цену до 200 и увеличить срок до 7 дней – получил отказ, исполнитель сказал, что справиться за 5 дней. После того как прошло 7 дней, исполнитель мне скинул сырые исходники, эффективность, которых равна нулю и никак не может быть мною применима, из этих исходников я понял, что исполнитель не занимался мои проектом и попросту потратил мое время за, что захотел компенсацию, но тут полное не желание идти не встречу. В общем, за все время работы я с ним не смог ни разу ни о чем договориться, человек считает, что он всегда прав. После, чтоб не искать нового исполнителя договорились, что за 250 долларов в течении недели он допишет мне скрипт, при том, что деньги были замороженные в арбитраже и мне пришлось искать новые 250 долларов. В итоге, опять началось затягивание времени, выполнял чужие проекты только не мой, исполнитель имеет привычку решать свои проблемы за счет других, крайне пренебрежительно относиться к чужому времени. После чего я начал искать нового исполнителя. Исходники, которые он мне скинул не выполняют и 5% от того, что требовалось и в дальнейшем не были мной использованы так как новый исполнитель писал с нуля. В итоге: потраченное время + замороженные средства, о решении Арбитража отпишу в отзыве. Из ответного отзыва: "Арбитраж уже второй месяц рассматривает иск, соответственно средства заморожены, заморожена и работа над проектом. Вполне естественно, что я занимаюсь другими делами." "- у заказчика на руках скрипт с основным функционалом, готовая рабочая версия на моем сервере (оплати и забирай)." - польза от основного функционала равна нулю, так как надо много чего дорабатывать, а исполнитель этого не делал, я заказал у другого программиста. Итого: Нет рабочей версии скрипта так как, далее из слов исполнителя "средства заморожены, заморожена и работа над проектом", у меня сырые исходники, которыми я не пользуюсь.