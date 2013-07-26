zoostyle

Александр zoostyle

 
39 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Доработки и немного вёрстки сайта

    Есть сайт намётки сайта на готовой CMS, на стандартном шаблоне. http://ten2.zoostyle-ekb.ru/catalog/gibkaya-cherepica-shinglas/ Для начала, нужно подредактировать кое-что: 1. Товары в категориях:  - В каталоге товаров для ТАБЛИЧНОГО вида:  — убрать пиктограммы "сравнить" и "избранное"  — убрать рейтинг и отзывы (card-product_rating)  — убрать атрибуты ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать интернет-магазин B2B

    Нужно разработать интернет-магазин для продажи стройматериалов. Пользователи ИМ - дилеры, которые будут самостоятельно оформлять свои заказы на сайте, получать и оплачивать счета, следить за статусом заказа. Синхронизация счетов и остатков товаров с 1С. Задача - автоматизировать ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прорисовать технические рисунки одежды

    $11

    Требуется прорисовать технические рисунки одежды, в основном черно-белые, несколько в цвете. Например, одна из задач - нарисовать 15 любых пальто на женской фигуре в формате А4. Таких задач будет около 12. Работа нужна для студентки, в производство ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина вручную

    $35

    Интернет-магазин одeжды для сoбak, около 600 (500-700) актуальных позиций товаров. Каждый товар имеет поля: - название - артикул - принадлежность к разделу каталога - пару ключевых слов - краткое описание - полное описание - цена - цвет - пол - несколько фото - несколько размеров - ...

    HTMLНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать эскизы домов

    $10

    Нужно сделать несколько подобных эскизов домов - 1 эскиз дома + 1 или 2 планировки к каждому дому. http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_s.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_sh.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/sd17/sd17.jpg Нужны подобные дома, только изменить цвет и материал крыши, цвет двери, и пейзаж. Прошу цену за 1 комплект - ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать скрипт для выгрузки товаров ИМ в YML

    $50

    Нужно написать скрипт для выгрузки товаров интернет-магазина в YML. Интернет-магазин мой, доступ к MySQL есть. Должны выгружаться ВСЕ имеющиеся параметры товара - артикул, все фото, полное описание, все размеры / цвета / пол, и т.п. Некоторые ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется сверстать на сайт готовый дизайн

    $250

    Имеется дизайн (в приложении), исходник в psd, нарезан. Нужно его сверстать на действующий сайт zoostyle-ekb.ru CMS была написана одной web-студией, вроде вполне понятная, проблем быть не должно. Шаблонизатор движка основан на Smarty. Прошу обратить внимание, что в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Импорт товаров, сверка с поставщиком по API

    $100

    Имеется поставщик товаров, у которого на сайте есть ссылка на свежий прайс в cvs (формат - в приложении). Есть интернет-магазин http://u35143.netangels.ru. 1. Нужно ежедневно загружать прайс с сайта поставщика и импортировать в интернет-магазин вместе с фото (в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно подключить оплату через робокассу.

    $50

    Есть сайт - www.zооstуlе-екb.ru (набирайте в браузере заново). В корзине есть 2 варианта доставки - курьер / почта с наложенным платежом. При выборе варианта доставка указывается стоимость доставки - считается по формуле для обоих вариантов. Нужно сделать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется редизайн интернет-магазина и верстка

    $250

    Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS: - главная страница - каталог товаров - описание товарной позиции Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы). Что нравится (по убыванию) из конкурентов: dimоn-cаmon.ру fluffуstаr.ру yоrк66.ру Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно +1000 реальных чел. в группу Вконтакте

    $50

    Есть группа Вконтакте интернет-магазина одежды для собак. Необходимо сделать так, чтоб в этой группе зарегистрировались 1000 реальных пользователей, проживающих на территории 10-12 выбранных мной субъектов РФ, и зарегистрированных в других группах покупки-продажи одежды для собак, собаководов, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 5 баннеров для слайдера

    $15

    Нужно сделать 5 баннеров для слайдера в интернет-магазин одежды для собак - на предоставленные фото наложить фон и текст.

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка буклета страусиной фермы

    $28

    Необходимо сделать буклет страусиной фермы - А4, свернут в 3 раза, 2 стороны. Содержимое предоставлю - текст, 6-8 фото, логотип, элементы оформления другой фирменной полиграфии. Бюджет - до 900 руб.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Визитки

    $15

    Требуется дизайн 2-сторонней визитки 4+4. И там и там - логотип, немного текста.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн баннера

    $15

    Требуется разработать баннер-указатель страусиной фермы 3х6 м. Предоставлю фото, логотип, текст.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны 2 логотипа

    $65

    Требуется создать 2 логотипа. 1. Логотип грум-салона для собак и кошек (стрижка животных, зоогостиница, зоотакси, продажа одежды для собак). 2. Логотип страусиной фермы (продажа птенцов страуса, экскурсии на ферму). Бюджет на оба логотипа - 2000 руб.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lacoste87
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина вручную
Прекрасный заказчик! Толково объясняет, всегда вовремя оплачивает работу. Всегда на связи и всегда готов прийти на помощь. Работать с таким человеком одно удовольствие. Спасибо!
Сотрудничаю с Юлией на постоянной основе. Задача - актуализация каталога интернет-магазина, обновление и добавление новых товарных позиций. Делает все быстро, В рабочее время всегда на связи. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
lemice
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Написать скрипт для выгрузки товаров ИМ в YML
Александр прекрасный заказчик. Очень приятно было с ним сотрудничать. Четкое задание, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую.
Елена отлично справилась с задачей, разобралась в новой теме и оперативно решила все возникшие вопросы. В рабочее время всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
realext
Андрей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$450
10 баллов
10 лет назад
Требуется сверстать на сайт готовый дизайн
Хороший заказчик. Предоставил грамотное ТЗ. Всегда был на связи. Оплату производил своевременно. С удовольствием продолжили бы сотрудничество !!
Андрей выполнил довольно сложную и трудоемкую работу на "Отлично". Все поставленные задачи были решены. Всегда был на связи, оперативно решал все задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
eatolik
38 летРумыния
17 лет в сервисе
Был
год назад
$345
10 баллов
10 лет назад
Требуется редизайн интернет-магазина и верстка
Рекомендую
Результат превзошел ожидания ). Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка буклета страусиной фермы
От сотрудничества только положительные впечатление. Рекомендую)
Все сделано вовремя и в лучшем виде!
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