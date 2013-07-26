Есть сайт намётки сайта на готовой CMS, на стандартном шаблоне. http://ten2.zoostyle-ekb.ru/catalog/gibkaya-cherepica-shinglas/ Для начала, нужно подредактировать кое-что: 1. Товары в категориях: - В каталоге товаров для ТАБЛИЧНОГО вида: — убрать пиктограммы "сравнить" и "избранное" — убрать рейтинг и отзывы (card-product_rating) — убрать атрибуты ...
Александр zoostylezoostyle
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать интернет-магазин для продажи стройматериалов. Пользователи ИМ - дилеры, которые будут самостоятельно оформлять свои заказы на сайте, получать и оплачивать счета, следить за статусом заказа. Синхронизация счетов и остатков товаров с 1С. Задача - автоматизировать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $11
Требуется прорисовать технические рисунки одежды, в основном черно-белые, несколько в цвете. Например, одна из задач - нарисовать 15 любых пальто на женской фигуре в формате А4. Таких задач будет около 12. Работа нужна для студентки, в производство ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $35
Интернет-магазин одeжды для сoбak, около 600 (500-700) актуальных позиций товаров. Каждый товар имеет поля: - название - артикул - принадлежность к разделу каталога - пару ключевых слов - краткое описание - полное описание - цена - цвет - пол - несколько фото - несколько размеров - ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Нужно сделать несколько подобных эскизов домов - 1 эскиз дома + 1 или 2 планировки к каждому дому. http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_s.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/d1000/d1000_sh.jpg http://www.dom-da.ru/img/new/sd17/sd17.jpg Нужны подобные дома, только изменить цвет и материал крыши, цвет двери, и пейзаж. Прошу цену за 1 комплект - ...3D-графика7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт для выгрузки товаров интернет-магазина в YML. Интернет-магазин мой, доступ к MySQL есть. Должны выгружаться ВСЕ имеющиеся параметры товара - артикул, все фото, полное описание, все размеры / цвета / пол, и т.п. Некоторые ...Завершен10 лет назад
- $27
Нужно нарисовать и сверстать шапку для сайта http://u35143.netangels.ru/Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
http://u35143.netangels.ru/ Нужно привязать оплату через Робокассу к доставке почтой. Бюджет - до 1000 руб.Завершен10 лет назад
- $250
Имеется дизайн (в приложении), исходник в psd, нарезан. Нужно его сверстать на действующий сайт zoostyle-ekb.ru CMS была написана одной web-студией, вроде вполне понятная, проблем быть не должно. Шаблонизатор движка основан на Smarty. Прошу обратить внимание, что в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Имеется поставщик товаров, у которого на сайте есть ссылка на свежий прайс в cvs (формат - в приложении). Есть интернет-магазин http://u35143.netangels.ru. 1. Нужно ежедневно загружать прайс с сайта поставщика и импортировать в интернет-магазин вместе с фото (в ...Завершен10 лет назад
- $50
Есть сайт - www.zооstуlе-екb.ru (набирайте в браузере заново). В корзине есть 2 варианта доставки - курьер / почта с наложенным платежом. При выборе варианта доставка указывается стоимость доставки - считается по формуле для обоих вариантов. Нужно сделать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо сделать редизайн имеющегося интернет-магазина И ВЕРСТКУ под имеющуюся CMS: - главная страница - каталог товаров - описание товарной позиции Сайт: www.zооstylе-екb.ru (наберите в браузере, искаверкал буквы). Что нравится (по убыванию) из конкурентов: dimоn-cаmon.ру fluffуstаr.ру yоrк66.ру Приветствуется простота и функциональность, хочется уйти от розовых ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть группа Вконтакте интернет-магазина одежды для собак. Необходимо сделать так, чтоб в этой группе зарегистрировались 1000 реальных пользователей, проживающих на территории 10-12 выбранных мной субъектов РФ, и зарегистрированных в других группах покупки-продажи одежды для собак, собаководов, ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо встроить слайдер на главную страницу интернет-магазина. Движок собственной разработки, сайт zоostуlе-екб(точка)руВеб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно сделать 5 баннеров для слайдера в интернет-магазин одежды для собак - на предоставленные фото наложить фон и текст.Баннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $28
Необходимо сделать буклет страусиной фермы - А4, свернут в 3 раза, 2 стороны. Содержимое предоставлю - текст, 6-8 фото, логотип, элементы оформления другой фирменной полиграфии. Бюджет - до 900 руб.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Требуется дизайн 2-сторонней визитки 4+4. И там и там - логотип, немного текста.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Требуется разработать баннер-указатель страусиной фермы 3х6 м. Предоставлю фото, логотип, текст.Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $65
Требуется создать 2 логотипа. 1. Логотип грум-салона для собак и кошек (стрижка животных, зоогостиница, зоотакси, продажа одежды для собак). 2. Логотип страусиной фермы (продажа птенцов страуса, экскурсии на ферму). Бюджет на оба логотипа - 2000 руб.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад