Имеется поставщик товаров, у которого на сайте есть ссылка на свежий прайс в cvs (формат - в приложении). Есть интернет-магазин http://u35143.netangels.ru. 1. Нужно ежедневно загружать прайс с сайта поставщика и импортировать в интернет-магазин вместе с фото (в ...