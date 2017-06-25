Создать интернет-магазин B2B

Нужно разработать интернет-магазин для продажи стройматериалов. Пользователи ИМ - дилеры, которые будут самостоятельно оформлять свои заказы на сайте, получать и оплачивать счета, следить за статусом заказа. Синхронизация счетов и остатков товаров с 1С.

Задача - автоматизировать продажи для производителя, предоставить дилерам информацию об остатках.

Вход на сайт по Логин + Пароль

1. Главная страница.

- шапка с номером телефона, контактами, заказ звонка, строкой поиска по товарам («умный поиск», предлагающий список вариантов, содержащих в названии вводимое сочетание символов), содержимое корзины в рублях;

- меню: Каталог, Мои заказы, Корзина

- разделы каталога товаров с подразделами, в виде дерева;

- футер

2. Каталог товаров многоуровневый﻿.

- разделы каталога (например, Водосточная система — подразделы Aquasystem, Verat,- подразделы с цветами Коричневый, Белый, и т. п.)

- к каждому разделу есть описание (возможно, с фото), прикрепленные файлы для скачивания —инструкция по монтажу, сертификаты, тех.листы, и прочее

- описание раздела и вся информация располагаются вверху страницы, ниже — подразделы, и далее — товары данного раздела. При переходе в раздел описание и вся доп.информация по умолчанию свёрнуты, разворачиваются при необходимости

- переключается вид списка товаров: плитка с большими фото, или таблица с наименованиями, остатками и вводом кол-ва для заказа, кнопкой «добавить в корзину»

- строка «быстрый фильтр» по наименованию (например, начинаем вводить «труба», сразу отфильтровываются и показываются все трубы)

- «хлебные крошки» по разделам

- в каталоге отображаем: фото товара, наименование, остаток на складе (или "под заказ"), ед.измерения, цена, поле для ввода кол-ва для заказа, кнопка «добавить в корзину»

3. Карточка товара:

- несколько фото товара

- наименование, артикул

- описание

- единица измерения и цена. Для каждого товара может быть несколько единиц измерения (упаковки, штуки, м2), для них в админке указывается кратность (в упаковке 20 шт или 5 м2). Единицы измерения в карточке можно выбирать какие удобно, в зависимости от выбранной ед.изм должна пересчитываться и указываться цена

- вес, цвет, размеры (настраиваемые поля)

- поле для кол-ва и кнопка «добавить в корзину»

- рекомендуемые товары (привязываются к каждому товару в админке)

4. Корзина

- заказ в корзине может храниться хоть как долго

- выбирается договор клиента, на который оформляем продажу

- способ и желаемый срок отгрузки — доставка (указывается адрес доставки) или самовывоз

- в корзине можно удалять ненужные позиции товаров, менять кол-во, добавлять новые

- подсчитывается общая сумма заказа, исходя из договора, который выбрал клиент (возможно с НДС или без НДС, в зависимости от настроек договора)

- способ оплаты — безнал по счету, банковской картой (комиссия 3%), наличными при получении

- после отправки заказа из корзины, он поступает в работу.

5. Мои заказы — клиентский раздел с историей заказов

- реестр заказов: номер / дата, договор / контрагент, кол-во позиций, сумма, способ доставки, статус заказа, дата/время последнего изменения статуса

6. Заказ — клиентский раздел

- вся инфа по заказу и контрагенту, статус заказа

- заказы в статусах «В обработке» и «В резерве» клиент может редактировать — добавлять/удалять товары, менять кол-во, способ оплаты и доставки, при этом измененные заказы из статуса «В резерве» снова попадают в обработку.

Статусы заказов:

- В обработке — сразу после отправки заказа из корзины

- В резерве — товар зарезервирован, начиная с этого статуса клиент может распечатать счет для оплаты (появляется кнопка Печать счета) или оплатить картой

- Оплачен

- … еще какие-то статусы добавим (скомплектован, доставляется, и т.п).

- Завершен — появляется возможность для клиента распечатать УПД на отгрузку.

При изменении статусов заказов, клиент получает уведомление на почту.

Кратко по админке:

- редактирование структуры каталога товаров, описаний, прикрепляемых файлов, фото, ед.измерений, цен, добавление товаров вручную, добавление и ввод характеристик товаров.

- Цены — пока 2 типа цен, Розничные и оптовые, по оптовым ведется расчет с клиентами, розничные выводим как рекомендуемые. Нужна возможность выгрузить все товары с ценами в XLS, отредактировать цены, и загрузить обратно;

ведение карточек клиента: регистрация новых клиентов в системе. Каждому клиенту можно завести несколько договоров — с НДС или без. По каждому договору клиента заполняется юр.лицо, банковские реквизиты, адрес, тел — данные, которые будут отображаться в счетах на оплату и УПД

- обработка заказов клиента (админский раздел Заказы) — админ видит заказы клиентов, получает уведомление на почту о поступлении нового заказа, проставляет статусы, может редактировать заказ, менять товары, кол-во, удалять товары, добавлять комментарии, способ оплаты и доставки, сохраняется история изменений статусов заказов (дата, время, с какого на какой).

- синхронизация с 1С (остатки товаров, реквизиты контрагентов, оплаты от контрагентов, выгрузка счетов с сайта в 1С).

Дизайн - простой и понятный.

В прикрепленном файле ТЗ с картинками.

Ценю время, поэтому предпочтение тем, кто сделает быстро. Желательно использовать популярную масштабируемую платформу, к которой легко дописываются модули оплаты картой, расчета стоимости доставки, чат с сотрудником, калькуляторы расчета материалов, выгрузка в YML/XML, и т.п.

Техзадание написал кратко, надеюсь на понимание задачи разработчиком и конкретизацию непонятных моментов самостоятельно.