Создать интернет-магазин B2B

Уже настроена интеграция со СДЭК, данные о доставке выводятся в чекауте. Необходимо:1) добавить в шапку информацию о способах доставки, количеству ПВЗ должно выглядеть примерно так: [url=https://prnt.sc/fktdtt]https://prnt.sc/fktdtt[/url]По клику на "30 пунктов" должно выводиться модальное окно с картой пунктов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать интернет-магазин для продажи стройматериалов. Пользователи ИМ - дилеры, которые будут самостоятельно оформлять свои заказы на сайте, получать и оплачивать счета, следить за статусом заказа. Синхронизация счетов и остатков товаров с 1С.
Задача - автоматизировать продажи для производителя, предоставить дилерам информацию об остатках.
Вход на сайт по Логин + Пароль
1. Главная страница.
- шапка с номером телефона, контактами, заказ звонка, строкой поиска по товарам («умный поиск», предлагающий список вариантов, содержащих в названии вводимое сочетание символов), содержимое корзины в рублях;
- меню: Каталог, Мои заказы, Корзина
- разделы каталога товаров с подразделами, в виде дерева;
- футер
2. Каталог товаров многоуровневый.
- разделы каталога (например, Водосточная система — подразделы Aquasystem, Verat,- подразделы с цветами Коричневый, Белый, и т. п.)
- к каждому разделу есть описание (возможно, с фото), прикрепленные файлы для скачивания —инструкция по монтажу, сертификаты, тех.листы, и прочее
- описание раздела и вся информация располагаются вверху страницы, ниже — подразделы, и далее — товары данного раздела. При переходе в раздел описание и вся доп.информация по умолчанию свёрнуты, разворачиваются при необходимости
- переключается вид списка товаров: плитка с большими фото, или таблица с наименованиями, остатками и вводом кол-ва для заказа, кнопкой «добавить в корзину»
- строка «быстрый фильтр» по наименованию (например, начинаем вводить «труба», сразу отфильтровываются и показываются все трубы)
- «хлебные крошки» по разделам
- в каталоге отображаем: фото товара, наименование, остаток на складе (или "под заказ"), ед.измерения, цена, поле для ввода кол-ва для заказа, кнопка «добавить в корзину»
3. Карточка товара:
- несколько фото товара
- наименование, артикул
- описание
- единица измерения и цена. Для каждого товара может быть несколько единиц измерения (упаковки, штуки, м2), для них в админке указывается кратность (в упаковке 20 шт или 5 м2). Единицы измерения в карточке можно выбирать какие удобно, в зависимости от выбранной ед.изм должна пересчитываться и указываться цена
- вес, цвет, размеры (настраиваемые поля)
- поле для кол-ва и кнопка «добавить в корзину»
- рекомендуемые товары (привязываются к каждому товару в админке)
4. Корзина
- заказ в корзине может храниться хоть как долго
- выбирается договор клиента, на который оформляем продажу
- способ и желаемый срок отгрузки — доставка (указывается адрес доставки) или самовывоз
- в корзине можно удалять ненужные позиции товаров, менять кол-во, добавлять новые
- подсчитывается общая сумма заказа, исходя из договора, который выбрал клиент (возможно с НДС или без НДС, в зависимости от настроек договора)
- способ оплаты — безнал по счету, банковской картой (комиссия 3%), наличными при получении
- после отправки заказа из корзины, он поступает в работу.
5. Мои заказы — клиентский раздел с историей заказов
- реестр заказов: номер / дата, договор / контрагент, кол-во позиций, сумма, способ доставки, статус заказа, дата/время последнего изменения статуса
6. Заказ — клиентский раздел
- вся инфа по заказу и контрагенту, статус заказа
- заказы в статусах «В обработке» и «В резерве» клиент может редактировать — добавлять/удалять товары, менять кол-во, способ оплаты и доставки, при этом измененные заказы из статуса «В резерве» снова попадают в обработку.
Статусы заказов:
- В обработке — сразу после отправки заказа из корзины
- В резерве — товар зарезервирован, начиная с этого статуса клиент может распечатать счет для оплаты (появляется кнопка Печать счета) или оплатить картой
- Оплачен
- … еще какие-то статусы добавим (скомплектован, доставляется, и т.п).
- Завершен — появляется возможность для клиента распечатать УПД на отгрузку.
При изменении статусов заказов, клиент получает уведомление на почту.
Кратко по админке:
- редактирование структуры каталога товаров, описаний, прикрепляемых файлов, фото, ед.измерений, цен, добавление товаров вручную, добавление и ввод характеристик товаров.
- Цены — пока 2 типа цен, Розничные и оптовые, по оптовым ведется расчет с клиентами, розничные выводим как рекомендуемые. Нужна возможность выгрузить все товары с ценами в XLS, отредактировать цены, и загрузить обратно;
ведение карточек клиента: регистрация новых клиентов в системе. Каждому клиенту можно завести несколько договоров — с НДС или без. По каждому договору клиента заполняется юр.лицо, банковские реквизиты, адрес, тел — данные, которые будут отображаться в счетах на оплату и УПД
- обработка заказов клиента (админский раздел Заказы) — админ видит заказы клиентов, получает уведомление на почту о поступлении нового заказа, проставляет статусы, может редактировать заказ, менять товары, кол-во, удалять товары, добавлять комментарии, способ оплаты и доставки, сохраняется история изменений статусов заказов (дата, время, с какого на какой).
- синхронизация с 1С (остатки товаров, реквизиты контрагентов, оплаты от контрагентов, выгрузка счетов с сайта в 1С).
Дизайн - простой и понятный.
В прикрепленном файле ТЗ с картинками.
Ценю время, поэтому предпочтение тем, кто сделает быстро. Желательно использовать популярную масштабируемую платформу, к которой легко дописываются модули оплаты картой, расчета стоимости доставки, чат с сотрудником, калькуляторы расчета материалов, выгрузка в YML/XML, и т.п.
Техзадание написал кратко, надеюсь на понимание задачи разработчиком и конкретизацию непонятных моментов самостоятельно.
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