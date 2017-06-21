Внедрение приема рекуррентных платежей через Яндекс Кассу

ЯК поддерживает рекуррентные платежи.

Это значит, что раз в месяц можно отправлять запрос серверу ЯК и у клиента будут списываться деньги за подписку (например подписка за получение журнала).

Мне нужно установить на хостинг софт, который будет управлять этими платежами.

Чтобы было видно сколько подписок в текущий момент, когда они заканчиваются, когда происходят продления, списания, и т.д.

Есть ли такой софт?

Если да, то буду благодарен $ за помощь в его установке и настройке.

Из известных мне только плагин woocommerce. Возможно есть автономный софт, не плагин?