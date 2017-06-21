Создать магазин на Shopify
Внедрение приема рекуррентных платежей через Яндекс Кассу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЯК поддерживает рекуррентные платежи.
Это значит, что раз в месяц можно отправлять запрос серверу ЯК и у клиента будут списываться деньги за подписку (например подписка за получение журнала).
Мне нужно установить на хостинг софт, который будет управлять этими платежами.
Чтобы было видно сколько подписок в текущий момент, когда они заканчиваются, когда происходят продления, списания, и т.д.
Есть ли такой софт?
Если да, то буду благодарен $ за помощь в его установке и настройке.
Из известных мне только плагин woocommerce. Возможно есть автономный софт, не плагин?
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