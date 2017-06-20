Нужно допилить opencart.

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Нужно допилить магазин hijapan.ru. Магазин сделан на opencart.

Две не очень сложных задачки. Они указаны в приложенном документе Word.

Подробности поясню, если надо.

Указывайте сразу цену и ваш скайп, а также цену и срок работы.

OpenCart
7 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад