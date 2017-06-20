Внесение изменений в магазин на PrestaShop

Обязательно человек должен быть с опытом работы в PrestaShop, Java, php и желательно VPS.

Что необходимо сделать:

1) Магазин посвящен керамической плитке, основная единица измерения м2, но есть несколько групп товаров, которые необходимо продавать по руб./шт. – необходимо решить данную задачу, чтобы на всем сайте (в карточках товаров, в избранных, популярны и на пр страницах) цена товаров которые относятся к определенным группам отображалась как руб./шт. а не руб./м2

2) Необходимо убрать со всех страниц сайта ID этих страниц из адреса и настроить 301 редирект на новые адреса.

Жду Ваших предложений с указанием цены и сроков выполнения работ.

В дальнейшем будет еще работа по этому же сайту.

ОПЛАТА: полностью по факту или этапами за выполненные работу.