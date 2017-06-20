Внесение изменений в магазин на PrestaShop

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка225 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязательно человек должен быть с опытом работы в PrestaShop, Java, php и желательно VPS. 

Что необходимо сделать: 

1) Магазин посвящен керамической плитке, основная единица измерения м2, но есть несколько групп товаров, которые необходимо продавать по руб./шт. – необходимо решить данную задачу, чтобы на всем сайте (в карточках товаров, в избранных, популярны и на пр страницах) цена товаров которые относятся к определенным группам отображалась как руб./шт.  а не руб./м2 

2) Необходимо убрать со всех страниц сайта ID этих страниц из адреса и настроить 301 редирект на новые адреса. 

Жду Ваших предложений с указанием цены и сроков выполнения работ. 

В дальнейшем будет еще работа по этому же сайту. 

ОПЛАТА: полностью по факту или этапами за выполненные работу.

Prestashop
7 лет назад
RomanGran-it
Роман 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
7 лет назад
$20
1 день
Роман отличный специалист. Задачу понял без долгих разъяснений и сам предложил отличное решение. Возможно сказалось то, что мы тески =) Выполнил все очень быстро и качественно! Определенно буду обращаться еще и всем рекомендую!
С Романом приятно работать! Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятен в общении. Всем рекомендую!
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