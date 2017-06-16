Необходимо добавить изменения на сайт

Вроде все сделали согласно инструкции. Но при переходе по ссылке оплаты на сайт payeer все время пишет "Merchant is not activated". Нужна помощь, чтобы разобраться в проблеме. [b]Оплата:[/b] QIWI, ЯД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На действующий сайт, функционирующий на opencart, необходимо добавить три новые страницы-категории (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg). Дизайн в psd. Нужна верстка страниц, и размещение страниц-категорий.
Разместить блок с лого партнеров между блоками "Популярные виды товаров" и "Статьи и советы от sm12" (partneram_new.png).
Адрес сайта: http://sm12.kz/
Материалы тут https://yadi.sk/d/dqldb38i3JrK2H
Напишите, пожалуйста, примерную стоимость и срок.
Спасибо большое,
Сырым
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