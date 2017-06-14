Интернет магазин на OpenCart 2.

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Задание https://docs.google.com/document/d/1hgKoDpKzfRuqLTdn7zvagpO_HGtnFEL1nyB0_uFxA8M/edit

Шаблон выкуплен, у меня. 

Работаю по постоплате, выполняете работы, презентуете на своем сервере, оплачиваю, переносим. 

OpenCart
7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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