Модуль импорта для Magento

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Суть задания: разработать или внедрить готовый модуль (скрипт) импорта товаров для Magento из Excel-файла на сайт интернет-магазина tennisportal.com.ua

Кроме того, возможно потребуются другие мелкие доработки сайта. 

Оплата по договоренности.

Magento
7 лет назад
Oksana_nsign
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад