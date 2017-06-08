Модуль импорта для Magento

1. Нужно добавить регионы для отправки в Крым и Сочи 2. Нужно сделать бесплатную доставку при заказе 12 ед. товара (а не по сумме заказа..)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задания: разработать или внедрить готовый модуль (скрипт) импорта товаров для Magento из Excel-файла на сайт интернет-магазина tennisportal.com.ua.
Кроме того, возможно потребуются другие мелкие доработки сайта.
Оплата по договоренности.
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