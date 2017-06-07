Перевести шаблон на shopify

Хочу скопировать товары с сайта Ebay.com у продавца (около 16000 позиций) чтобы потом разместить их у себя на Ebay. Надо перенести полностью всю информацию о товаре - картинки, список применяемости и.т.д. Только людям с опытом работы с ...
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Необходимо перевести шаблон на этой платформе. Следующим заданием будет небольшая корректировка шаблона
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