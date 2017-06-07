Интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки102 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, подскажите какова стоимость создания интернет магазина по типу Онли Фишинг под ключ. На какой платформе он сделан и интегрируется ли с 1с, также интересует возможность автоматического обновления остатков по праисам поставщиков. И возможность продавать товар частями через сервис приват банка.

7 лет назад
guest_14968262068423
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка магазина на Опенкарт

    Магазин на движке  Ocstore 2.1.0.2 Есть проблема в магазине, что на многих товарах нельзя поставить точную цену, хотелось бы иметь возможность обозначать товары , у которых рядом с ценой устанавливался бы  кружек с с знаком "!" или что-то ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт-аукцион

    Требуется создать "сайт-антиаукцион". Для всех устройств и платформ. Клиент размещает заказ путем выбора позиции из каталога и количества. Ему отвечают поставщики с понижением цены. Ничьи данные и контакты не видно, только заказ и цены. Сайт ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин

    Интернет-магазин под ключ на основе шаблона Opencart Тематика: продажа мужской одежды и аксессуаров.    Основной задачей является уникализация и совершенствование шаблона как в плане дизайна, так и в плане функционала, подгон под наше видение будущего магазина.    Все подробности ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать лендинг

    Требуется программист для доработки лендинга (PHP). Требуется: 1) Удалить все лишние ссылки 2) Доработать формы отправки заявок (+ привязать отправку к другой почте) 3) Переработать карточки товара (формы, цены, др.) 4) Доработать блок с картой 5) Устранить дефект (при отображении в ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин на Битрикс

    Ищем специалиста по 1C битрикс.   Ориентировочные хотелки:  - CMS битрикс 1с интернет магазин  - Интеграция с 1с   - Интеграция с CRM 1с битрикс  - Способы оплаты онлайн  - Регистрация ( телефон с кодом подтверждения, соц сети ВК,FB,ОК)  - В карточке товара доставку ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка ИМ

    $800

    Система управления OpenCart За прообраз берем сайт [url=https://cosmetic-love.com/]https://cosmetic-love.com/[/url] или [url=https://beaumo.ru/]https://beaumo.ru/[/url]

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка интернет магазина opencart

    Требуется довести сайт anycharm.com до стадии готовности с точки зрения практичной админки, каталогизации товаров, несколько модулей и другие мелочи.   1. Организовать админку для интернет-магазина аксессуаров anycharm.com  Товарная номенклатура представляет собой порядка 700 артиклей в 10 категориях.  Необходимы модули ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад