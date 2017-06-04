сделать чтобы по нажатии на картинку товара открывался оригинал изображения, с возможностью увеличения, деталировки. пример https://newgold.ru/jewelry-catalog/koltsa/8605.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин под ключ на основе шаблона Opencart
Тематика: продажа мужской одежды и аксессуаров.
Основной задачей является уникализация и совершенствование шаблона как в плане дизайна, так и в плане функционала, подгон под наше видение будущего магазина.
Все подробности в техническом задании: docs.google.com/document/...
Видео-инструкция по ТЗ: youtu.be/l6uHADHg8zs
Оплата поэтапно либо в конце
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