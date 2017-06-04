Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки172 просмотра
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Интернет-магазин под ключ на основе шаблона Opencart

Тематика: продажа мужской одежды и аксессуаров.   

Основной задачей является уникализация и совершенствование шаблона как в плане дизайна, так и в плане функционала, подгон под наше видение будущего магазина.   

Все подробности в техническом задании: docs.google.com/document/...

Видео-инструкция по ТЗ: youtu.be/l6uHADHg8zs  

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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