Интернет магазин на Битрикс

Необходимо сделать ряд правок интернет-магазина на CMS PrestaShop. Нужен человек, который уже сталкивался с данным движком. Без предоплаты, поэтапно. ТЗ в личку кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста по 1C битрикс.
Ориентировочные хотелки:
- CMS битрикс 1с интернет магазин
- Интеграция с 1с
- Интеграция с CRM 1с битрикс
- Способы оплаты онлайн
- Регистрация ( телефон с кодом подтверждения, соц сети ВК,FB,ОК)
- В карточке товара доставку считать (если товаров в корзине больше 3к показывать бесплатно)
-ТОвар подарочные карты (получать промо код на сумму 1000, 3000, 5000) в корзине гасить с помощью прокода покупку.
- В корзине выбор способа доставки (сдэк, емс, почта росси)
- покупка в 1 клик (товар и указывает номер телефона)
- Личный кабинет (учет покупок, сохранение адреса доставки, номер телефона, текущий заказы и статусы по заказам.Спец предложения для клиентов группы (допустим клиент заказал на 20000 ему в подарок батончики с какашками со скидкой в 50%) а есть группа клиентов у которых сумма покупок до 12000 таким 30% на баточики)
- Статус заказа (подтвержден, на отправке, отправлен, доставлен, дублируется в смс)
- Обратная связь по мимо контактов
- При вводе информации (покупка в 1 клик номера телефона определяет регион и отправляет в црм регион заявки и разницу во времени с москвой)
- Установка https
- Партнерская программа система как у эйвон пирамида ( пользователю дают уникальный промо код приглашай и регистрируй друзей все заказы с твоим промокодом будут суммироваться и будет тебе скидка )
- Интеграция и настройка счетчиков (я.метрика, аналитикс) с внедрением электронной ком
- Английская версия сайта
- Определение пользователя по ип (возможно вы из города N)
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