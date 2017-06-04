Интернет магазин на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем специалиста по 1C битрикс.  

Ориентировочные хотелки: 

- CMS битрикс 1с интернет магазин 

- Интеграция с 1с  

- Интеграция с CRM 1с битрикс 

- Способы оплаты онлайн 

- Регистрация ( телефон с кодом подтверждения, соц сети ВК,FB,ОК) 

- В карточке товара доставку считать (если товаров в корзине больше 3к показывать бесплатно) 

-ТОвар подарочные карты (получать промо код на сумму 1000, 3000, 5000) в корзине гасить с помощью прокода покупку. 

- В корзине выбор способа доставки (сдэк, емс, почта росси) 

- покупка в 1 клик (товар и указывает номер телефона) 

- Личный кабинет (учет покупок, сохранение адреса доставки, номер телефона, текущий заказы и статусы по заказам.Спец предложения для клиентов группы (допустим клиент заказал на 20000 ему в подарок батончики с какашками со скидкой в 50%) а есть группа клиентов у которых сумма покупок до 12000 таким 30% на баточики) 

- Статус заказа (подтвержден, на отправке, отправлен, доставлен, дублируется в смс) 

- Обратная связь по мимо контактов 

- При вводе информации (покупка в 1 клик номера телефона определяет регион и отправляет в црм регион заявки и разницу во времени с москвой) 

- Установка https 

- Партнерская программа система как у эйвон пирамида ( пользователю дают уникальный промо код приглашай и регистрируй друзей все заказы с твоим промокодом будут суммироваться и будет тебе скидка )  

- Интеграция и настройка счетчиков (я.метрика, аналитикс) с внедрением электронной ком 

- Английская версия сайта 

- Определение пользователя по ип (возможно вы из города N)

7 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад