Доработка opencat, отображение фото.

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сделать чтобы по нажатии на картинку товара открывался оригинал изображения, с возможностью увеличения, деталировки.

пример 

https://newgold.ru/jewelry-catalog/koltsa/8605.html

6 лет назад
atlantnn
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад