Доработка магазина на Опенкарт

Магазин на движке Ocstore 2.1.0.2 Есть проблема в магазине, что на многих товарах нельзя поставить точную цену, хотелось бы иметь возможность обозначать товары , у которых рядом с ценой устанавливался бы кружек с с знаком "!" или что-то подобное, а при наведении на него, всплывало бы окошечко что цена ориентировочная. Желательно иметь возможность отметить товары с ориентировочной ценой массово через ексель, используется стандартный модуль Экспорт-импорт export import .xlsx для OCSTORE 2.x 3.10