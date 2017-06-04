Сайт-аукцион

Требуется создать "сайт-антиаукцион". Для всех устройств и платформ. Клиент размещает заказ путем выбора позиции из каталога и количества. Ему отвечают поставщики с понижением цены. Ничьи данные и контакты не видно, только заказ и цены. Сайт зарабатывает на комиссии и доставке. Заказчик выбирает цену, кликнув на нее, дальше дело админов организовать физическую сделку и заработать на этом. Все тендеры проходят на главной странице. Рассчитываю, что будет страницы три(главная, регистрация участников, создание заказа - каталог). ТЗ подробное вышлю заинтересовавшим своим предложением. Хочется видеть опыт исполнителя, на чём реализовывать, срок и цена. Также потребуется продвижение. Спасибо.