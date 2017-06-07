сделать чтобы по нажатии на картинку товара открывался оригинал изображения, с возможностью увеличения, деталировки. пример https://newgold.ru/jewelry-catalog/koltsa/8605.html
Правки шаблона на Opencart и наполнение информацией с основного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаНеобходимо доработать шаблон http://auto.oc-mod.ru/
в готовый сайт http://new.complexds.ru
Осталось доработать:
1. При заказе товара сделать возможность добавления реквизитов или любого файла
2. Автоматическая коррекция цен у товаров + возможность корректировки цен у групп товаров.
3. Возможность задать любую из трех валют для товара (руб., доллар и евро) с привязкой к курсам ЦБ.
4. Полноценный раздел Новости с категорией и списком записей + возможность добавлять фото и дублированием новости в группе вк.
5. В описаниях категорий Каталога должна быть возможность скачать сайта брошюры в pdf формате. Предварительно проработать возможность загрузки pdf файлов на сайт и создания ссылки для скачивания.
6. Каталог брендов с информацией о поставщиках и каталогами их продукции в pdf формате. Доработать и сделать информативно
7. Сделать раздел Отзывы моделируемым с формой отправки отзыва
8. Сделать раздел "Видео" в виде новостных публикаций. Каждое видео - отдельная запись. Загрузка видео на ютуб.
9. Кнопка "Заказать звонок" с всплывающем окном информативно!
10. Добавить возможность в каждом товаре задать вопрос.
11 . Добавить в раздел контакты фотографии с описанием схемы проезда.
12. В разделе скачать каталоги необходимо сделать перечень брендов с логотипом в виде раскрывающегося списка и ссылками на каталоги.
13. Раздел Акции вынести в главное окно первой строчкой анимированным меню
14. Раздел новости под акции.
15. Показать и обучить, как пользоваться админкой.
16. Акции сделать как в шаблоне.
17. Наполнить сайт информацией с основного сайта http://complexds.ru и поменять местами поддомен и домен после наполнения сайта.
18. наполнение шаблона информацией с основного сайта (переезд сайта)!!!
Возможны изменения в структуре сайта, обсуждается при работе, так как частично уже работа выполнена в перечне работ.Обязательные требованияОпыт работы с Opencart 2/0. В частности, понимать - как сделать вывод разных валют у товаров в одной категории (Товар А - цена в долларах, цена Б - цена в рублях)
Портфолио
Ответственность
Быть на связи в рабочее время
Соблюдение сроков[/table]
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