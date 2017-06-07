Правки шаблона на Opencart и наполнение информацией с основного сайта

[table]ЗадачаНеобходимо доработать шаблон http://auto.oc-mod.ru/

в готовый сайт http://new.complexds.ru

Осталось доработать:

1. При заказе товара сделать возможность добавления реквизитов или любого файла

2. Автоматическая коррекция цен у товаров + возможность корректировки цен у групп товаров.

3. Возможность задать любую из трех валют для товара (руб., доллар и евро) с привязкой к курсам ЦБ.

4. Полноценный раздел Новости с категорией и списком записей + возможность добавлять фото и дублированием новости в группе вк.

5. В описаниях категорий Каталога должна быть возможность скачать сайта брошюры в pdf формате. Предварительно проработать возможность загрузки pdf файлов на сайт и создания ссылки для скачивания.

6. Каталог брендов с информацией о поставщиках и каталогами их продукции в pdf формате. Доработать и сделать информативно

7. Сделать раздел Отзывы моделируемым с формой отправки отзыва

8. Сделать раздел "Видео" в виде новостных публикаций. Каждое видео - отдельная запись. Загрузка видео на ютуб.

9. Кнопка "Заказать звонок" с всплывающем окном информативно!

10. Добавить возможность в каждом товаре задать вопрос.

11 . Добавить в раздел контакты фотографии с описанием схемы проезда.

12. В разделе скачать каталоги необходимо сделать перечень брендов с логотипом в виде раскрывающегося списка и ссылками на каталоги.

13. Раздел Акции вынести в главное окно первой строчкой анимированным меню

14. Раздел новости под акции.

15. Показать и обучить, как пользоваться админкой.

16. Акции сделать как в шаблоне.

17. Наполнить сайт информацией с основного сайта http://complexds.ru и поменять местами поддомен и домен после наполнения сайта.

18. наполнение шаблона информацией с основного сайта (переезд сайта)!!!

Возможны изменения в структуре сайта, обсуждается при работе, так как частично уже работа выполнена в перечне работ.Обязательные требованияОпыт работы с Opencart 2/0. В частности, понимать - как сделать вывод разных валют у товаров в одной категории (Товар А - цена в долларах, цена Б - цена в рублях)

Портфолио

Ответственность

Быть на связи в рабочее время

Соблюдение сроков[/table]