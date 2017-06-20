Настройка плагинов в Shop Script 7

сделать чтобы по нажатии на картинку товара открывался оригинал изображения, с возможностью увеличения, деталировки. пример https://newgold.ru/jewelry-catalog/koltsa/8605.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!Есть магазин шин, требуется настройка нескольких плагинов:
https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/tyreselector/
https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/quickorder/
https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/cs/
+ настройка описания товара по шаблону.
Интересуют цена и сроки, заранее спасибо!
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