Создание сайтов "под ключ" на Wordpress, разработка интернет-магазинов на Webasyst, Opencart

Основное отличия между любителем и профессионалом в том, что любитель в сложной ситуации скажет, что такое нельзя сделать, а профессионал найдет решение. Поэтому стараюсь делать все на профессиональном уровне, чтобы клиент был доволен.

Навыки:

- Верстка: Gulp / HTML5 / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

- Программирование: PHP / JavaScript / Node.js

- Базы данных: Mysql / Mysqli

- CMS: WordPress, Opencart , MODx , Webasyst и др.

- Фреймворки: Laravel , Bootstrap

- SPA: Vue.js, Angular 2, Angular 1, React

Что делаю;

- Front-end

o HTML и CSS верстку на bootstrap сетке или чистую flex-верстка.

o Верстку с использованием SASS и SCSS через GULP.

o PixelPerfect верстку

o Натяжку верстки на CMS WordPress, MODx и другие по желанию заказчика

o Разработку интернет магазинов на CMS Webasyst , Opencart

o Адаптивную верстку

o Делаю поддержку сайтов после сдачи

- Back-end

o Разработка сайтов на фрейёмворке Laravel

o Парсеры

o Плагины под WordPress

o Разработка любой нестандартной задачи

Опыт работы: более 2,5 года .

О себе: Целеустремленность‚ ответственность‚ креативность‚ аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию и обучению, по этому никогда не боюсь браться за сложные задачи, а также я всегда заинтересован в хорошем результате, так что все проекты довожу до конца.

Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, в зависимости от сложности проекта, оплата почасовая или за проект целиком