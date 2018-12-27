Игорь Гнатчук hnatchukhnatchuk
Основное отличия между любителем и профессионалом в том, что любитель в сложной ситуации скажет, что такое нельзя сделать, а профессионал найдет решение. Поэтому стараюсь делать все на профессиональном уровне, чтобы клиент был доволен.
Навыки:
- Верстка: Gulp / HTML5 / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery
- Программирование: PHP / JavaScript / Node.js
- Базы данных: Mysql / Mysqli
- CMS: WordPress, Opencart , MODx , Webasyst и др.
- Фреймворки: Laravel , Bootstrap
- SPA: Vue.js, Angular 2, Angular 1, React
Что делаю;
- Front-end
o HTML и CSS верстку на bootstrap сетке или чистую flex-верстка.
o Верстку с использованием SASS и SCSS через GULP.
o PixelPerfect верстку
o Натяжку верстки на CMS WordPress, MODx и другие по желанию заказчика
o Разработку интернет магазинов на CMS Webasyst , Opencart
o Адаптивную верстку
o Делаю поддержку сайтов после сдачи
- Back-end
o Разработка сайтов на фрейёмворке Laravel
o Парсеры
o Плагины под WordPress
o Разработка любой нестандартной задачи
Опыт работы: более 2,5 года .
О себе: Целеустремленность‚ ответственность‚ креативность‚ аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию и обучению, по этому никогда не боюсь браться за сложные задачи, а также я всегда заинтересован в хорошем результате, так что все проекты довожу до конца.
Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, в зависимости от сложности проекта, оплата почасовая или за проект целиком
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