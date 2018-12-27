hnatchuk

Игорь Гнатчук hnatchuk

 
30 летУкраина/Черновцы
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов "под ключ" на Wordpress, разработка интернет-магазинов на Webasyst, Opencart

Основное отличия между любителем и профессионалом в том, что любитель в сложной ситуации скажет, что такое нельзя сделать, а профессионал найдет решение.  Поэтому стараюсь делать все на профессиональном уровне, чтобы клиент был доволен. 

Навыки:

-        Верстка: Gulp / HTML5  / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

-        Программирование:  PHP / JavaScript / Node.js

-        Базы данных: Mysql / Mysqli

-        CMS:  WordPress,  Opencart , MODx , Webasyst и др.

-        Фреймворки: Laravel  , Bootstrap

-        SPA: Vue.js, Angular 2, Angular 1, React

Что делаю;

-        Front-end

o   HTML и CSS верстку на bootstrap сетке  или чистую flex-верстка.

o   Верстку с  использованием SASS и SCSS через GULP.

o   PixelPerfect верстку

o   Натяжку верстки на CMS WordPress, MODx и другие  по желанию заказчика

o   Разработку интернет магазинов на CMS Webasyst , Opencart

o   Адаптивную верстку

o   Делаю поддержку сайтов после сдачи

-        Back-end

o   Разработка сайтов на фрейёмворке Laravel

o   Парсеры

o   Плагины под WordPress

o   Разработка любой нестандартной задачи

Опыт работы: более 2,5 года .

О себе: Целеустремленность‚ ответственность‚ креативность‚ аккуратность‚ стремление к профессиональному развитию и обучению, по этому никогда не боюсь браться за сложные задачи, а также я всегда заинтересован в хорошем результате,  так что все проекты довожу до конца.

Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, в зависимости от сложности проекта, оплата почасовая или за проект целиком

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLCSSBootstrapMODXjQueryAngularWebasystSCSSSASSGulpNode.jsVue.jsПлагин для WordPressReact.js
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$50
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Отзывы заказчиков
viz551
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сайт на WordPress.
Заказчик в полном восторге! Игорь, удачи!
Все супер
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Адаптивно сверстать, поставить на WP и интегрировать с сервисом сайт
Сотрудничеством с Игорем доволен
Все супер
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Сверстать и натянуть на Wordpress (личный сайт)
Не впервые сотрудничаем, +
Все четко
Ответный отзыв
DKor
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
5 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на Wordpress
Сработал достойно. На связь выходил оперативно, но после того как возникли вопросы по сайту, просто не отвечал.. Дело сделал эффективно, скажем так даже больше, чем нужно было.
Все четко
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Адаптивно сверстать страницу (MyDomApp)
Все прошло отлично, рекомендую!
Все супер
Ответный отзыв
Интернет-магазины
5 отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#65
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $100от 1 дня
#898
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#233
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $50от 1 дня
#423
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#705