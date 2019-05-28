Адаптивно сверстать, поставить на WP и интегрировать с сервисом сайт

Адаптивно сверстать и натянуть на Wordpress лендинг.

Требования:

1. 100% соответствие макету на ПК

2. Адаптация на ваше усмотрение, но важный момент - где предусмотрены слайдеры, на телефонах должен работать свайп.

3. Поставить метрику и настроить цели

4. В макете присутствует модуль бронирования - этот модуль интегрируется из сервиса travelline.ru - пример интеграции http://www.tomriverplaza.ru/booking/?room-type=42726

То есть эти блоки верстать не надо, они генерируются сервисом.

Макет: https://yadi.sk/d/LDvHRtrT03bNUg