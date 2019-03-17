Нужен скрипт сайта доски обьявлений

Нужен сайт. Задача доски обьявлений это универсальные услуги. Муж на час,разнорабочие ,сантехники и .т.д Разовые заявки. Смысл такой есть клиент- есть тот кто готов выполнить эту заявку.. Что то вроде как на юле раньше или на Авито Запросы на услуги-рубрика была.Только это рассчитано на один пока город. Вообщем все в одном месте.+подключение платежной системы например регистрации с оплатой через смс .Вам виднее ,смысл понятен. Все вопросы на почту.

Форма регистрации и т.д