Сотрудничество по созданию сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Добрый день, хочу узнать вашу расценку на создание сайтов. У меня есть идея о создании сайта по открытию кейсов кс го. Занимаетесь ли вы таким? 

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5 лет назад
guest_15528525354861
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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