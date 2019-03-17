Маркетплейс водных видов спорта (доработка CMS PHP)

Нужен php сервер, который будет принимать запросы с определенными параметрами, обрабатывать их и возвращать значение в формате обычной строки. Также нужно простое отображение статистики на сайте в виде таблицы с временем запроса, параметрами и ячейками ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима серьезная доработка PHP CMS движка доски объявлений под полноценный маркетплейс, аренда оборудования водных видов спорта.
Что ждем от исполнителя:
1. Полноценную команду для разработки проекта Frontend, backend, верстка, с разработкой ТЗ и документации по дальнейшему сопровождению.
Примечание: Если дизайнера нет, это можем вынести за скоуп проекта.
2. Грамотно написанный код с детальными комментариями.
3. Понимание бизнес-логики продукта и участие в обсуждении архитектуры и логики работы.
CMS – tamaranga (можно почитать раздел технические особенности)
Сейчас необходимо реализовать первую очередь, в случае положительной работы, будут заказы на последующие очереди разработок.
От исполнителя ожидается составление ТЗ по Use Case от нас и на основании проработки движка CMS.
Скорость: Также от разработчика ждем совместного плана по реализации по очередям т.к. часть функционала нужно вводить в ближайшее время, чтобы не пропустить летний сезон.
На входе: CMS доски объявлений
Что нужно в рамках первой очереди:
1. Главное – интегрировать CMS с модулем online-записи yclients описание можно посмотреть у них на сайте
Из остального в рамках первой очереди:
2. Переработать домашнюю страницу наподобие supsochisurfing (расширение ru можно посмотреть у них на сайте)
3. Добавить новые атрибуты поиска в выдаче объявлений
4. Интегрировать новую роль (сейчас есть поставщик и исполнитель), необходимо расширить ролевую модель новыми участниками с собственными полномочиями
5. Добавить дополнительную логику в выдаче объявлений
6. Доработать логику обработки заявок
Если есть необходимые навыки, просьба:
1. Описать команду Frontend, backend, верстка, дизайн
2. Предоставить портфолио участников команды
3. Описать краткий опыт
Далее предлагаю приступить к обсуждению деталей проекта.
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