Маркетплейс водных видов спорта (доработка CMS PHP)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Необходима серьезная доработка PHP CMS движка доски объявлений под полноценный маркетплейс, аренда оборудования водных видов спорта. 

Что ждем от исполнителя: 

1. Полноценную команду для разработки проекта Frontend, backend, верстка, с разработкой ТЗ и документации по дальнейшему сопровождению.  

Примечание: Если дизайнера нет, это можем вынести за скоуп проекта. 

2. Грамотно написанный код с детальными комментариями. 

3. Понимание бизнес-логики продукта и участие в обсуждении архитектуры и логики работы. 

CMS – tamaranga (можно почитать раздел технические особенности) 

Сейчас необходимо реализовать первую очередь, в случае положительной работы, будут заказы на последующие очереди разработок. 

От исполнителя ожидается составление ТЗ по Use Case от нас и на основании проработки движка CMS. 

Скорость: Также от разработчика ждем совместного плана по реализации по очередям т.к. часть функционала нужно вводить в ближайшее время, чтобы не пропустить летний сезон. 

На входе: CMS доски объявлений 

Что нужно в рамках первой очереди: 

1. Главное – интегрировать CMS  с модулем online-записи yclients описание можно посмотреть у них на сайте 

Из остального в рамках первой очереди: 

2. Переработать домашнюю страницу наподобие supsochisurfing (расширение ru можно посмотреть у них на сайте) 

3. Добавить новые атрибуты поиска в выдаче объявлений 

4. Интегрировать новую роль (сейчас есть поставщик и исполнитель), необходимо расширить ролевую модель новыми участниками с собственными полномочиями 

5. Добавить дополнительную логику в выдаче объявлений  

6. Доработать логику обработки заявок 

Если есть необходимые навыки, просьба: 

1. Описать команду Frontend, backend, верстка,  дизайн 

2. Предоставить портфолио участников команды 

3. Описать краткий опыт 

Далее предлагаю приступить к обсуждению деталей проекта.

PHP
5 лет назад
isivets
Игорь 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад