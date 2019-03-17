Маркетплейс водных видов спорта (доработка CMS PHP)

Необходима серьезная доработка PHP CMS движка доски объявлений под полноценный маркетплейс, аренда оборудования водных видов спорта.

Что ждем от исполнителя:

1. Полноценную команду для разработки проекта Frontend, backend, верстка, с разработкой ТЗ и документации по дальнейшему сопровождению.

Примечание: Если дизайнера нет, это можем вынести за скоуп проекта.

2. Грамотно написанный код с детальными комментариями.

3. Понимание бизнес-логики продукта и участие в обсуждении архитектуры и логики работы.

CMS – tamaranga (можно почитать раздел технические особенности)

Сейчас необходимо реализовать первую очередь, в случае положительной работы, будут заказы на последующие очереди разработок.

От исполнителя ожидается составление ТЗ по Use Case от нас и на основании проработки движка CMS.

Скорость: Также от разработчика ждем совместного плана по реализации по очередям т.к. часть функционала нужно вводить в ближайшее время, чтобы не пропустить летний сезон.

На входе: CMS доски объявлений

Что нужно в рамках первой очереди:

1. Главное – интегрировать CMS с модулем online-записи yclients описание можно посмотреть у них на сайте

Из остального в рамках первой очереди:

2. Переработать домашнюю страницу наподобие supsochisurfing (расширение ru можно посмотреть у них на сайте)

3. Добавить новые атрибуты поиска в выдаче объявлений

4. Интегрировать новую роль (сейчас есть поставщик и исполнитель), необходимо расширить ролевую модель новыми участниками с собственными полномочиями

5. Добавить дополнительную логику в выдаче объявлений

6. Доработать логику обработки заявок

Если есть необходимые навыки, просьба:

1. Описать команду Frontend, backend, верстка, дизайн

2. Предоставить портфолио участников команды

3. Описать краткий опыт

Далее предлагаю приступить к обсуждению деталей проекта.