Сделать копию одностраничника.

Для сайта fortrader.org периодически нужен программист для поддержки сайта и выполнения задач. Работа сдельная. Необходимы навыки: Yii, Wordpress, Git/GitHub, html/csss В комментарии укажите вашу ставку, вопросы в PM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://shopshot24.ru - скопировать данный лендинг. Цена 300 рублей. Оплата после работы. Время на все 30 - 60мин.
Важно чтоб работали все формы заказа и раздел send.php.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Здравствуйте, необходимо реализовать древовидное меню с функцией drag and drop и записью всех данных в mysql посредством php/ajax Должна быть возможность перетягиванием курсора перемещать задачи между собой, а также перемещать в соседнее окно Должна быть возможность создавать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно спарсить видео, категории видео, теги с сайта: https://hanime.tv/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
PHP сжать изображение в JPEG2000 формате На входе изображение в обычном JPEG либо PNGЗакрыт5 лет назад
На ворд пресс сделать форму опросника из пяти пунктов в формой приема заявки Аля калькулятор расчета цены по выбранным параметрам, также поправить окошки(каталоги) привести их к единой высоте http://mebelmiura.ru/Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте на WordPress установили плагин СДЕК WooCommerce Shipping Method. Его нужно атквировать и настроить, тема на сайте стоит Soft Front.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь ларавель программиста Есть не сложная с точки зрения разработки задача, нужно помочь ее грамотно реализовать. + по возникающим вопросам дальше консультировать. Предпочтение имеющему опыт с админкой Voyager Жду, спасибо!Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать ряд правок на сайте. Пишите контакты. Обсудим.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, есть следующая задача: 1) по заданному списку доменов (должно быть окно, куда их добавлять) открывать страницы вида: [url=https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com]https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com[/url] (будет меняеться только домен в конце). 2) на открывшейся странице нажать Export-->Full Export 3) Через 5 минут, после того, как экспортированы ...Закрыт5 лет назад
- $50
Необходимо реализовать: тестовое ангуляр юниверсал приложение подцепить socket.io проавторизовать тестового пользователя запустить crossbar.io роутер наладить сервис на express который будет синхронизировать состояние между socket.io и crossbar.io клиентами https://docs.google.com/document/d/15OmWH07smoHIEFwBk2frRevjtDK1rmdefwDuP7_t7_4/edit?usp=sharing вайбер\вотсап\телеграмЗакрыт5 лет назад