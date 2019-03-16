Парсинг данных из Ahrefs

Добрый день,

есть следующая задача:

1) по заданному списку доменов (должно быть окно, куда их добавлять) открывать страницы вида: https://ahrefs.com/site-explorer/others/v2/linked-domains/subdomains/recent/all/all/1/dofollow_desc?target=google.com (будет меняеться только домен в конце).

2) на открывшейся странице нажать Export-->Full Export

3) Через 5 минут, после того, как экспортированы все домены, скачать все файлы, которые были выгружены. Интервал скачивания каждого файла 10сек.