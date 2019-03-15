PHP функция конвертации значения MD5 в BIGINT

Известно, что при записи в БД MySQL значений хеш-функции MD5 необходимо заводить строковое поле данных и делать выборки с использованием оператора LIKE, который работает медленнее чем с числовыми значениями. Лучше использовать BIGINT https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/integer-types.html, длина которого составляет 8 байт. Длина MD5 строки составляет 40 символов, но если перевести в 16-ричную систему исчисления, то это всего 16 байт, если я не ошибся. Итого, необходимо написать конвертер, который строку MD5 преобразует в два числа (массив из двух чисел), эквивалентные BIGINT. И функцию обратного преобразование для проверки результата. И Ваше мнение, будет ли выигрыш в скорости MySQL-запросов, если вместо VARCHAR(32) использовать два числа BIGINT. При проектировании MySQL.