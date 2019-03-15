Нужен плагин к wordpress

Доброго времени суток. Есть готовый дизайн лендинга, на котором будут продаваться онлайн-курсы по вождению. Нам необходимо найти грамотного верстальщика, который умеет также работать с CMS WP, так как курсы будут часто изменяться и дополняться. Отправляйте ваши ...