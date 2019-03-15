Ищу программиста Opencart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Ищем программиста на доработки 2х проектов

Задачи самые разные – от самых простых, до сложных.  

Нужен опытный программист с высокой скоростью выполнения задач.  

Пример ТЗ во вложении – это 1 тз из многочисленных. 

OpenCart
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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