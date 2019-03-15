Ищу программиста Opencart 2.3

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста на доработки 2х проектов
Задачи самые разные – от самых простых, до сложных.
Нужен опытный программист с высокой скоростью выполнения задач.
Пример ТЗ во вложении – это 1 тз из многочисленных.
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