Перенести на Битрикс и сверстать

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок227 просмотров
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Необходимо: 

1. Перенести сайт на Битрикс 

2. Сделать адаптивную версию 

3. Сверстать и прикрутить 3 страницы 

Отдельно все не интересует 

5 лет назад
vladislavantonen
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад