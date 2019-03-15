Перенести на Битрикс и сверстать

Есть работа на оценку Есть сайт http://royal-kovka.ru Там Воокомерс стоит Нужно сделать: 1. Нужно сделать как тут http://www.kovkaprom.ru/pdf.php Что бы прайс не только на каждую категорию, но и полный собирался автоматом м 2. Сделать бонусную систему для покупателей При каждом заказе начисляется ...