На сайте на wp с woocommerce не отправляются письма о заказе

Веб-программированиеЗавершен10 заявок138 просмотров
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На сайте на wp с woocommerce перестали отрпавляться данные о заказе на почту. Нужно исправить. От вас цена и сроки

WooCommerce
5 лет назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$15
1 день
не сделали проект потому что у нас отпала необходимость.
Всё хорошо.