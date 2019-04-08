Разработать сайты Wordpress, верстки готовы

Веб-программированиеЗавершен14 заявок625 просмотров
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Разработать под ключ сайты Wordpress, верстки для них уже готовы. Обязательно хорошие знания JS,PHP, HTML, AJAX, одного знания Вордпресса недостаточно!

WordPress
5 лет назад
velcom
50 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 лет назад
$400
2 дня
WMZ
Все сделано качественно и в срок! рекомендую
Спасибо Максиму за интересную задачу, все понравилось)