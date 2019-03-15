Добрый день! Есть текущий проект на Ruby on Rails. Проект кино сайта. Биографии, описание фильмов, комментарии. Нужно перенести часть функционала на PHP. К сожалению, поддерживать проект на RoR сложно и затратно. Задача ...
Исправить парсинг событий в боте для ставок в БК (bet365)
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Приветствую!
Бот написан на C#. Работает как связка приложений Server (парсинг прогнозов с почты; рассылка по клиентам) и
Client (парсинг линии БК, покупка прогнозов).
Если в 2х словах объяснить принцип работы, то суть следующая. Есть Windows-приложение
Server, которое "слушает" почту и собирает прогнозы. Есть приложения
Client, которые подключены к Server. 1 Client = 1 виртуальный сервер = 1
cчет в БК. Client, получая прогноз, ищет его в линии БК и покупает.
Нюанс. У меня на руках есть только "старые" исходники, где Client на текущий
момент не ставит по bet365. Летом были изменения внесены. Но есть
рабочий исправленный релиз Сlient. Рабочий релиз сейчас берет, а точнее,
запрашивает информацию откуда надо и как надо. Разница с моими
исходниками в устарелом формате запросов. Бот работает с сайтом bet365
через post и get запросы. Разница в запросах, которые бот отправляет в
bet365. В рабочем Client появились настройки, параметры, которые
позволяют работать.
По технической части не подскажу, только словами. Не оч силен в программировании. Знаю, что эти настройки можно
увидеть в браузере (через F12). Вообще, бот работает не через браузер.
Конкретно сейчас хотел бы сделать маленькие изменения в алгоритме работы, на мой взгляд, там много делать не придётся.
Задачи:
1. Переделать сбор прогнозов. Сделать сбор напрямую с сайта прогнозов (через telegram).
Необходимо настроить сбор прогнозов напрямую с продающего сайта. На сайте
публикуется прогноз, а в telegram приходит моментальное уведомление с
одноразовой ссылкой, ведущей к прогнозу. Нужно проходить по этой ссылке,
забирать прогноз и отправлять его на Server.
2. Исправить поиск (парсинг) событий по линии bet365.
Внести изменения в существующий алгоритм, которые увеличат эффективность
работы. Изменения незначительные, для знающего и умеющего разбираться в
чужом коде проблемы не составит. Необходимо сделать, точнее,
видоизменить принцип сохранения линии в "память" (кэш). Сделать
постоянное обновление линии в "памяти" через определенные промежутки
времени. Плюс обновлять линию (и заново сохранять), если пришедший
прогноз не найден в линии (однократно). Было бы здорово, также,
сократить время сбора событий из линии bet365. Сейчас при большой линии
(в районе 500-600 матчей) на парсинг тратится больше 1 минуты, что очень
много. За это время условия меняются. Приветствуется опыт в данном
вопросе по bet365.
3. Исправить опцию "ожидания".
При получении нескольких ставок подряд в течение короткого промежутка
времени (5-10 секунд между приходом ставок, например) бот начинает
процесс загрузки линии и поиска в ней первой ставки, последующие
пришедшие ставки становятся в очередь. Но, почему-то, бот покупая первую
ставку, выдает ошибки по ожидавшим. Если же все пришедшие ставки были
сохраненной линии, то проблем не возникает проставятся все без ошибок.
Нужно подправить момент в ситуации с забором новой линии.
Это лишь часть задач, которые в планах реализовать. При нахождении
взаимопонимания с потенциальным исполнителем возможно продолжение
сотрудничества на постоянной основе.
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