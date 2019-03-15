Исправить парсинг событий в боте для ставок в БК (bet365)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка210 просмотров
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Приветствую!  

Бот написан на C#. Работает как связка приложений Server (парсинг прогнозов с почты; рассылка по клиентам) и

Client (парсинг линии БК, покупка прогнозов). 

Если в 2х словах объяснить принцип работы, то суть следующая. Есть Windows-приложение

Server, которое "слушает" почту и собирает прогнозы. Есть приложения

Client, которые подключены к Server. 1 Client = 1 виртуальный сервер = 1

cчет в БК. Client, получая прогноз, ищет его в линии БК и покупает.

Нюанс. У меня на руках есть только "старые" исходники, где Client на текущий

момент не ставит по  bet365. Летом были изменения внесены. Но есть

рабочий исправленный релиз Сlient. Рабочий релиз сейчас берет, а точнее,

запрашивает информацию откуда надо и как надо. Разница с моими

исходниками в устарелом формате запросов. Бот работает с сайтом bet365

через post и get запросы. Разница в запросах, которые бот отправляет в

bet365. В рабочем Client появились настройки, параметры, которые

позволяют работать.

По технической части не подскажу, только словами. Не оч силен в программировании. Знаю, что эти настройки можно

увидеть в браузере (через F12).  Вообще, бот работает не через браузер. 

Конкретно сейчас хотел бы сделать маленькие изменения в алгоритме работы, на мой взгляд, там много делать не придётся.

Задачи: 

1. Переделать сбор прогнозов. Сделать сбор напрямую с сайта прогнозов (через telegram). 

Необходимо настроить сбор прогнозов напрямую с продающего сайта. На сайте

публикуется прогноз, а в telegram приходит моментальное уведомление с

одноразовой ссылкой, ведущей к прогнозу. Нужно проходить по этой ссылке,

забирать прогноз и отправлять его на Server. 

2. Исправить поиск (парсинг) событий по линии bet365.  

Внести изменения в существующий алгоритм, которые увеличат эффективность

работы. Изменения незначительные, для знающего и умеющего разбираться в

чужом коде проблемы не составит. Необходимо сделать, точнее,

видоизменить принцип сохранения линии в "память" (кэш). Сделать

постоянное обновление линии в "памяти" через определенные промежутки

времени. Плюс обновлять линию (и заново сохранять), если пришедший

прогноз не найден в линии (однократно). Было бы здорово, также,

сократить время сбора событий из линии bet365. Сейчас при большой линии

(в районе 500-600 матчей) на парсинг тратится больше 1 минуты, что очень

много. За это время условия меняются. Приветствуется опыт в данном

вопросе по bet365. 

3. Исправить опцию "ожидания".  

При получении нескольких ставок подряд в течение короткого промежутка

времени (5-10 секунд между приходом ставок, например) бот начинает

процесс загрузки линии и поиска в ней первой ставки, последующие

пришедшие ставки становятся в очередь. Но, почему-то, бот покупая первую

ставку, выдает ошибки по ожидавшим. Если же все пришедшие ставки были

сохраненной линии, то проблем не возникает  проставятся все без ошибок.

Нужно подправить момент в ситуации с забором новой линии. 

Это лишь часть задач, которые в планах реализовать. При нахождении

взаимопонимания с потенциальным исполнителем возможно продолжение

сотрудничества на постоянной основе. 

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5 лет назад
guest_1523033809282
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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