Написать роутер и вывод из MySQL на PHP

Разобраться со всеми методами и входными опциями. Упорядочить и по возможности упростить.Обработку действий отдельными компактными функциями. Все вызовы сервера через единный API. Обернуть в единый обьект. Оплата WMR по факту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть текущий проект на Ruby on Rails. Проект кино сайта. Биографии, описание фильмов, комментарии.
Нужно перенести часть функционала на PHP. К сожалению, поддерживать проект на RoR сложно и затратно.
Задача сейчас фронтенд. То есть вывод из базы с сохранением URL.
Ваш PHP код должен быть понятен разработчикам с уровнем знаний middle.
Нужен чистый PHP код без фреймворков. Понятные названия переменных,
использование DRY, оптимизация запросов для постраничной навигации,
проверка типов переменных и т.д.
Итак, что вам нужно будет сделать:
1. Просмотреть базу данных и связи таблиц
2. Написать роутер, классы для работы с БД и т.п.
3. Написать скрипт вывода фильмов и страницу фильма по разным условиям (по
жанрам, по годам, по рейтингу, по ключевым словам, по актерам и т.д.)
4. Написать скрипт вывода актеров и страницу актера
5. Написать скрипт вывода новостей и страницу фильма
То есть под каждый вывод нужен свой скрипт. Если интересно, напишите
условия по цене. По срокам я вижу 2-3 дня думаю должно хватить более
чем.
В перспективе нужно наладить парсинг и проверку данных фильма. Рейтинг IMDb, трейлеры Youtube, рейтинг Кинопоиска.
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