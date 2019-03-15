Написать роутер и вывод из MySQL на PHP

Добрый день!

Есть текущий проект на Ruby on Rails. Проект кино сайта. Биографии, описание фильмов, комментарии.

Нужно перенести часть функционала на PHP. К сожалению, поддерживать проект на RoR сложно и затратно.

Задача сейчас фронтенд. То есть вывод из базы с сохранением URL.

Ваш PHP код должен быть понятен разработчикам с уровнем знаний middle.

Нужен чистый PHP код без фреймворков. Понятные названия переменных,

использование DRY, оптимизация запросов для постраничной навигации,

проверка типов переменных и т.д.

Итак, что вам нужно будет сделать:

1. Просмотреть базу данных и связи таблиц

2. Написать роутер, классы для работы с БД и т.п.

3. Написать скрипт вывода фильмов и страницу фильма по разным условиям (по

жанрам, по годам, по рейтингу, по ключевым словам, по актерам и т.д.)

4. Написать скрипт вывода актеров и страницу актера

5. Написать скрипт вывода новостей и страницу фильма

То есть под каждый вывод нужен свой скрипт. Если интересно, напишите

условия по цене. По срокам я вижу 2-3 дня думаю должно хватить более

чем.

В перспективе нужно наладить парсинг и проверку данных фильма. Рейтинг IMDb, трейлеры Youtube, рейтинг Кинопоиска.