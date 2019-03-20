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Разобраться в алгоритме работы и оптимизировать php-скрипт.
Для компактности обьявление массивов сделать циклом.
Для очистки текстов от запрещенных символов применить регулярные выражения.
Прямые запросы к mysql заменить на запросы через модель.
Документация модели прилагается. И в целом упростить и повысить производительность.
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