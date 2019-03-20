Оптимизировать php-скрипт

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Разобраться в алгоритме работы и оптимизировать php-скрипт.

Для компактности обьявление массивов сделать циклом.

Для очистки текстов от запрещенных символов применить регулярные выражения.

Прямые запросы к mysql заменить на запросы через модель.

Документация модели прилагается. И в целом упростить и повысить производительность.

Оплата WMR по факту.

PHP
5 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ice-pro
35 летГермания
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
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