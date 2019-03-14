Есть сайт на Тильде https://greenwich.org.ua/, с него приходят заявки через webhook в срм https://app.moyklass.com/joins. Тильда и срм не очень дружат между собой. Тильда передает инфо либо на вебхук, либо на свои сервисы (скрин выбора - 01). Нужно написать ...
Разработка сервиса по подбору аналогов оборудования Big Data
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка Big Data проекта "Сервис по подбору аналогов оборудования".
Рассматриваем несколько вариантов сотрудничества:
1. Разработка только программной части.
2. Разработка под ключ.
Ближайший аналог - http://config.dek.ru
Полезная информация - http://www.ruward.ru/cases/9/
Подробно ТЗ после личного общения.
Приоритет компаниям работающим по б/н расчету.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Исчезло нормальное визуальное состояние после обновления плагинов. Обновили все кроме этого: Доступна свежая версия WPBakery Visual Composer. Посмотреть информацию о версии 5.0.1. Автоматическое обновление этого плагина невозможно. To receive automatic updates license activation is ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Для сайта финансовой тематики необходимо сделать конвертер валют. Есть пример. Вот собственно и все, описание задания крайне простое :) но реализация должна быть хорошей, инструмент нужен не просто для вида, а действительно для людей. По ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим планировщик на сайт автомойкиВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо Обновить/устранить неисправность плагина lookbook на WordPressВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется написать виджет для проверки штрафов ГИБДД по нескольким критериям: 1 - по водителю (т.е. по номеру водительского удостоверения), 2 - по автомобилю (т.е. по номеру СТС), 3 - по постановлению. Виджет будет находиться на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Cделать сайт по дизайну интерьеров на фреймворкеВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт [url=http://multiconnect.com.ua/]multiconnect.com.ua[/url] (преста 1.6.1.4) Страдает PageSpeed Insights. Цель: Попасть в зелёную зону (ПК, Моб) Цена/сроки? Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте поменяли код манго офиса, и подмена номеров перестала работать. Или установить новый правильный код манго офиса, или исправить код подмены номеров на всем сайте.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Основное: Необходим лендинг с админкой для каждого модуля. Админка: Добавление модуля по кнопке добавить Внутри модуля: возможность добавить фон Возможность добавить форму заказа. Текстовый редактор с возможностью вставки html Нюансы: 1. Шапка с логотипом, разделами, телефонами. 2. Форма заказа должна быть из двух строк: Имя, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад