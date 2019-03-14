Разработка сервиса по подбору аналогов оборудования Big Data

$1000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Требуется разработка Big Data проекта "Сервис по подбору аналогов оборудования".

Рассматриваем несколько вариантов сотрудничества:

1. Разработка только программной части.

2. Разработка под ключ.

Ближайший аналог - http://config.dek.ru

Полезная информация - http://www.ruward.ru/cases/9/

Подробно ТЗ после личного общения.

Приоритет компаниям работающим по б/н расчету.

5 лет назад
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад