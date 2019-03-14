Cделать сайт по дизайну интерьеров на фреймворке

Мы заканчиваем разработку дизайна сайта и нам нужно его "воплотить в жизнь". Вот ТЗ сайта: http://bit.ly/2JbgaXm Сейчас мы работаем над описанием функционала сайта. Закончим к концу понедельника (25.03.2019). Нам нужно: - Сделать так, чтобы все придуманное работало легко и быстро. - ...