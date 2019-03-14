Функционал подстановки изображений. Битрикс

Добрый день, есть сайт http://bit.ly/2u7mi8I

Задача заключается в том, чтобы повторить его функционал подстановки изображений в центр страницы при клике на выбранный элемент как слева так и справа http://bit.ly/2TE3jBM

Каждый элемент на сайте, это элемент ИБ. Каждая категория на сайте, это SECTION

Информацию о выбранных элементах хранить в куках

Задавайте ваши КОНКРЕТНЫЕ вопросы, или пишите сразу стоимость ваших работ

НА ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ (пример - давайте поговорим детальней по скайпу; я согласен работать, нужны детали)