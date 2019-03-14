Внести правки на сайт (Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок224 просмотра
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Требуется внести правки на сайт вордпресс: в карточке товаров, добавить картинки, добавить раздел и подразделы, навести порядок в админке.

Детали в  скайп (можно и телеграм если вам удобнее). Работаем с поэтапной оплатой. В случае успешной реализации

возможно сотрудничество с перспективой.

WordPress
5 лет назад
AlexBuriy
40 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад