Нужен react native разработчик

Есть сайт www_sadykhan_kz фрэймворк UI – 1 У него на страницах "Книга отзывов" и "Сотрудничество" есть контактные формы, раньше они нормально отправляли письма на почту которая там указана, теперь не отправляет, нужно исправить Пишите цену и сроки