Нужен react native разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Есть работающий продукт. Нужно исправить некоторые баги, добавить функционал.Работа долгосрочная

React
5 лет назад
_akv
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад