Добрый день. Есть необходимость привести в порядок сайт www.amgroup.com.ua , либо обновить с его оптимизацией под СЕО продвижение. Основное внимание по СЕО нужно уделить направлениям : таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки. Ждем предложений по условиям работы. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются доработки веб-приложения на angularjs 1.7 (material, yandex-maps, bower)
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