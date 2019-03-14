Доработки веб-приложения на angularjs 1.7

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Требуются доработки веб-приложения на angularjs 1.7 (material, yandex-maps, bower) 

Angular
5 лет назад
kostrubinpavel
48 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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