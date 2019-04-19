Сделать цену динамической CMS WordPress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки162 просмотра
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Есть сайт www_flexocup_kz 

Шаблон Porto куплен на themeforest 

Товары выведены через woocomerce, и установлен плагин, что бы можно было в счётчике по 1000 прибавлять, нужно что бы слева от цена была надпись цены (500 т например) с пометкой за 1 упаковку, а справа цена должна меняться в зависимости от выбранного количества. 

под ценами, слева должен быть этот счётчик, а справа кнопка добавить в корзину, счётчик уже выведен кнопка тоже была, но почему то перестала отображаться, 

Есть прототип как это должно выглядеть, так же есть сайт пример 

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WordPress
5 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Андрей показал себя как отличный специалист, задача была дописать функционал к системе интернет магазина woocomerce на WordPress, он с этим справился так же в процессе работы без проблем вносил все корректировки которые ему озвучивали, рекомендую Андрея и в дальнейшем буду к нему обращаться
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик. Рекомендую.
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