Сделать цену динамической CMS WordPress

Есть сайт www_flexocup_kz

Шаблон Porto куплен на themeforest

Товары выведены через woocomerce, и установлен плагин, что бы можно было в счётчике по 1000 прибавлять, нужно что бы слева от цена была надпись цены (500 т например) с пометкой за 1 упаковку, а справа цена должна меняться в зависимости от выбранного количества.

под ценами, слева должен быть этот счётчик, а справа кнопка добавить в корзину, счётчик уже выведен кнопка тоже была, но почему то перестала отображаться,

Есть прототип как это должно выглядеть, так же есть сайт пример

Пишите цены и сроки