Разработка сервиса учета клиентов

Добрый день, Коллеги.

Необходимо разработать сервис учета клиентов (клиентская база).

Описание проекта

В организации развитием клиентской базы занимаются менеджеры, находящиеся на

удалѐнке (как правило, работа на дому). Не имея информации о деятельности друг друга, иногда

возникают ситуации, когда к потенциальному клиенту (а иногда и к уже состоявшемуся) обращается

сначала один менеджер, а затем другой, тем самым доставляя ему неудобство.

Цель создания БД

Обеспечить информацией менеджеров, занимающихся привлечением новых клиентов, об уже

привлечѐнных организациях, либо об организациях, с которыми ведутся переговоры, и, тем самым,

исключить повторных обращений в одни и те же организации разными менеджерами.

Описание функционала БД

1. БД должна обеспечивать одновременный доступ пользователей к содержащимся в ней данным

через сеть Интернет при наличии учѐтной записи (логин, пароль).

2. В БД должна быть предусмотрена возможность добавления новой организации, редактирования

информации об организации и удаления организации.

3. В БД должна быть предусмотрена возможность поиска нужной организации по ключевым полям.

4. В БД должна быть предусмотрена возможность устанавливать контрольные даты и время (далее

– контрольные точки) и сортировать организации в соответствии с этими контрольными точками.

Структура БД

1. Главное окно (скрин 1)

Главное окно содержит два основных блока:

1. поиск организаций по заданным критериям, представленное полями:

1.1 строка поиска

1.2 критерии поиска

1.3 результаты поиска (слева)

2. Организации на контроле (справа)

В строке поиска можно указать часть искомой информации, указать в критериях поиска, по какому

полю будет осуществляться поиск и нажать найти. Результаты найденных совпадений в алфавитном

порядке отобразятся в поле результатов поиска.

В блоке «Организации на контроле» отображаются организации, поставленные менеджером на

контроль (только свои организации). Данный блок представлен следующими полями:

- наименование организации;

- заметка (выводится последняя строка поля «Результаты переговоров»)

- Дата (выводится «Контрольная дата»)

- Время (выводится «Контрольное время»)

Сортировка организаций осуществляется по дате, а при указании времени, дополнительно и по

нему. Если время не задано, то организации с той же контрольной датой отображаются последними

В блоке выводится список организаций, у которых поле «Контрольная дата» не пустое, отвечающих

критерию: Контрольная Дата ≤ Текущая Дата +7.

Переход к карточке предприятия осуществляется кликом по организации в результатах

поиска, либо по организации в списке организаций на контроле.

2. Карточка предприятия (скрин 2) все поля

Поля свойств организации:

1. Наименование

2. Описание деятенльности

3. Регион (Поле "Регион" будет содержать список субъектов РФ)

4. Адрес

5. ИНН

6. Ответственный менеджер

7. Контактная информация

8. Результату переговоров

9. Контрольная дата и время

Роли пользователей:

1. Гость

Права:

- осуществлять поиск организаций по критериям;

- просматривать карточки предприятий без возможности редактирования информации в них;

- видит организации всех менеджеров в блоке «Организации на контроле».

2. Менеджер

Права:

- добавлять новые организации;

- осуществлять поиск организаций по критериям;

- в блоке «Организации на контроле» видит только свои организации

- редактировать поля карточек предприятий (только своих), за исключением поля «Менеджер».

3. Администратор

Права:

- добавлять новые организации;

- удалять организации;

- осуществлять поиск организаций по критериям;

- редактировать любые карточки предприятий, в том числе менять менеджера;

- видит организации всех менеджеров в блоке «Организации на контроле».

Доступ к БД будет только для авторизованных пользователей, в т.ч. с типом учётной записи "Гость"

Регистрацией пользователей и назначением им ролей будет заниматься администратор.

На чем возможно это реализовать (требование в порядке убывания):

1. 1С Битрикс

2. Wordpress

3. Drupal

4. Ваш вариант