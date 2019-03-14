Создать обменник криптовалют

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок193 просмотра
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Требуется создать обменник криптовалют, работающий с api ShapeShift

5 лет назад
bearclown
24 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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