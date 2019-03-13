Наполнение БД Mysql из XML списка объектов

Добрый день. Есть модуль выгрузки товаров в VK. Работает через приложение в Вк. Работает нормально. Выгружает товары на страницу группы по указанному расписанию. Нужно: 1. Добавить выгрузку на страницу пользователя. 2. Картинку выгружаемого товара заменить на видео (есть в ...
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Есть сайт (wordpress) - база недвижимости. Есть источник, отдающий XML список объектов недвижимостис одним набором полей.
Задача - написать скрипт, который берет XML, и раскладывает его в базу mysql сайта - как список объектов. Список полей в XML большой, требуется взять только выборочно некоторые из них, по ТЗ. Также в XML идут урл изображений, их также прикрепить к объекту в WP, сами картинки сохранить на сервер, в папку изображений WP. Скрипт должен иметь возможность обновлять список объектов из свежей версии XML-файла.
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