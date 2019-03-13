Наполнение БД Mysql из XML списка объектов

Есть сайт (wordpress) - база недвижимости. Есть источник, отдающий XML список объектов недвижимостис одним набором полей.

Задача - написать скрипт, который берет XML, и раскладывает его в базу mysql сайта - как список объектов. Список полей в XML большой, требуется взять только выборочно некоторые из них, по ТЗ. Также в XML идут урл изображений, их также прикрепить к объекту в WP, сами картинки сохранить на сервер, в папку изображений WP. Скрипт должен иметь возможность обновлять список объектов из свежей версии XML-файла.