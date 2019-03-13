Наполнение БД Mysql из XML списка объектов

$85
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок213 просмотров
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Есть сайт (wordpress) - база недвижимости. Есть источник, отдающий XML список объектов недвижимостис одним набором полей. 

Задача - написать скрипт, который берет XML, и раскладывает его в базу mysql сайта - как список объектов. Список полей в XML большой, требуется взять только выборочно некоторые из них, по ТЗ. Также в XML идут урл изображений, их также прикрепить к объекту в WP, сами картинки сохранить на сервер, в папку изображений WP. Скрипт должен иметь возможность обновлять список объектов из свежей версии XML-файла.

MySQL
5 лет назад
atstek
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$100
7 дней
WMZ
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