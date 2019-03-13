Прокачать модуль выгрузки товаров OC2 в Vk

Добрый день.

Есть модуль выгрузки товаров в VK. Работает через приложение в Вк. Работает нормально. Выгружает товары на страницу группы по указанному расписанию.

Нужно:

1. Добавить выгрузку на страницу пользователя.

2. Картинку выгружаемого товара заменить на видео (есть в каждом товаре).

Интересует: Бюджет, Сроки.

Спасибо за внимание!